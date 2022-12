“Illegale arbeiders bouwen mee aan olympisch dorp in Parijs”

Ongedocumenteerde arbeidskrachten werken mee aan de bouw van het olympisch dorp in Parijs, schrijft Franse krant Le Monde. Bouwbedrijven controleren niet en politici zijn hypocriet, oordeelt de krant.

Het gaat voornamelijk om Malinezen die de verblijfsvergunning gebruiken van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. Le Monde sprak onder meer de 42-jarige Moussa, die al dertien jaar illegaal in Frankrijk woont en voor 80 euro per dag meebouwt aan de voorzieningen voor de Olympische Spelen in 2024. “We moeten overleven, we hebben geen keuze”, getuigt hij. “Mijn bazen maakt het niets uit. Als je via WhatsApp een foto van je papieren stuurt, krijg je een toegangsbadge.”

Er was al ophef in Frankrijk over de ongedocumenteerde mensen die aan het werk zijn. Er zou iets aan worden gedaan, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Niet alleen de bouwbedrijven knijpen een oogje toe, ook politici doen niets. Bernard Thibault, lid van het comité dat toeziet op het sociaal beleid van de Spelen, vindt de politiek 'hypocriet'. “Politici doen alsof illegale werknemers niet bestaan. Maar ik weet zeker dat er meer zijn dan we nu weten", klinkt het in de krant.