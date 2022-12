Plannen tot staatsgreep ontdekt en verijdeld in Duitsland

In Duitsland is een grote anti-terrorismeactie bezig. Politie en speciale eenheden zijn binnengevallen in 130 panden. Ze zoeken een groep mensen met uitgebreide plannen de regering om ver te werpen. De verdachten komen uit extreemrechtse kringen.

NOS-correspondent Wouter Zwart: "Duitse media spreken van een van de grootste anti-terrorismeoperaties in jaren. Zou onder meer gaan om (ex-)militairen, een voormalig AfD-parlementslid en een prins van een oud Duits adellijk geslacht.

Er lagen zelfs plannen voor een kabinet, waarbij verschillende personen in het netwerk na een succesvolle machtsovername ministersposities zouden krijgen toegewezen.

De staatsgreep zou moeten beginnen met de bestorming van de Bondsdag, het Duitse parlement