Poetin begint controle over berichtgeving kwijt te raken

De grootste bedreiging voor een dictator is als de mensen de waarheid ontdekken, of delen daarvan. Vandaar dat Poetin vlak voor hij de oorlog met Oekraïne begon de laatste restjes van de vrij pers verbood.

Maar de waarheid begint rond te zingen in Rusland, meldt Focus.

Experts zeggen dat Poetin op het punt staat een deel van zijn controle te verliezen.

Hij wilde de oorlog (doe alleen speciale operatie mocht heten) buiten het Russische leven houden. Maar nu wordt Poetin kennelijk gedwongen zijn strategie te wijzigen. De experts van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zien daar een reden voor: Poetin verliest langzaam maar zeker de controle over de communicatie.

Een indicatie van de verandering in strategie: Poetin-woordvoerder Dmitry Peskov voelde zich dinsdag genoodzaakt een verklaring af te leggen. Peskov zei dat de Russen moesten luisteren naar officiële mededelingen van het ministerie van Defensie en de president. Burgers moeten de "provocerende berichten" op sociale media zoals Telegram negeren, zei Peskov.

Het Kremlin reageert op de steeds luider wordende geruchten dat er binnenkort een tweede grote mobilisatie zou kunnen komen. Met zijn ongebruikelijke uitspraken probeert Peskov de groeiende invloed van de Russische oppositie in diskrediet te brengen. Aan de andere kant richt hij zich ook op een groep die eigenlijk aan de kant van Poetin staat: die militaire bloggers en oorlogsadvocaten die Telegram gebruiken om de Russische mening te beïnvloeden.

In deze Telegram-groepen worden al weken indicatoren verzameld voor een tweede mobilisatie. En al geruime tijd zijn er continu meldingen van nieuwe rekruten die klagen over de slechte training, de chaotische omstandigheden aan het front en de slechte aanvoer van voedsel en wapens voor het leger. Het "kanonnenvoer" is allang onderdeel geworden van communicatie.