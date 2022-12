De hele coalitie ergert zich aan D66: ‘Als ze zo doorgaan, worden ze een beetje uitgekotst’

D66 dropt bommetjes in de media en valt op het laatste moment coalitiegenoten af. Alles om naar buiten toe zogenaamd 'stevig' over te komen. Maar in de Tweede Kamer lopen de ergernissen op, zeggen ingewijden die met RTL Nieuws spraken.

Niet de kabinetsploeg klaagt per se, maar vooral de fracties van VVD, ChristenUnie en CDA in de Kamer. Met name Tjeerd de Groot zou irritant zijn. "Als Tjeerd de Groot een tweet stuurt over het aanpakken van de boeren, stroomt mijn brievenbus vol met bedreigingen. Daar mag hij best wat meer rekening mee houden", zegt een coalitiebron tegen RTL.

De Groot viel in de media landbouwminister Piet Adema zwaar af. Die had 'nul gepresteerd' vond hij. "Hij heeft over al die plannen meegepraat, en dan de minister zo afvallen? Dan moet je een vent zijn en even een motie van wantrouwen indienen", aldus een betrokkene.

Vluggertje in de media

Maar ook de opmerking van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte om politieke partijen, zoals Forum voor Democratie, te verbieden, viel verkeerd. De andere partijen waren het met hem eens, maar wilden er gezamenlijk een standpunt over uitbrengen.

Een ingewijde: "En dan maakt Paternotte even een vluggertje in de media om net te doen alsof hij de enige is die zich zorgen maakt. Zo ga je niet met elkaar om. Daar was niet alleen binnen de coalitie chagrijn over, maar ook bij oppositiepartijen." Een andere ingewijde is stellig: "Als ze zo doorgaan, worden ze een beetje uitgekotst."

Sinds de gewonnen verkiezingen is D66 in 'een winning mood' aldus een insider. Het zorgt voor 'drammerigheid en vasthoudendheid'. In de wandelgangen is de D66-verkiezingsslogan 'laat iedereen vrij, maar niemand vallen' dan ook al omgedoopt tot 'laat iedereen vrij, die denkt zoals wij'.