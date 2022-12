Deense boeren moeten minder vervuilen en verder niet zeuren

In Nederland krijgen boeren een 'woest aantrekkelijke' uitkoopregeling aangeboden om te stoppen. En als het hen niet bevalt komen ze gewapend de straat op. In Denemarken krijgen ze een boerenbelasting opgelegd. In de praktijk zullen velen stoppen, zonder compensatie, schrijft Foodlog.

De boeren broeikasuitstoot, waaronder stikstof, moet in Denemarken met een derde omlaag. Nu stoot de landbouw jaarlijks bijna 12 miljoen CO 2 uit, ruim een kwart van de totale Deense uitstoot. De 'beste en goedkoopste' manier om het reductiedoel te halen, concludeerde begin deze maand een adviescommissie, is de invoering van een boerenbelasting. "De boeren moeten druk voelen, want een vrijwillige maatregel zal weinig effect hebben", zei commissievoorzitter en econoom Lars Gårn Hansen.

De opbrengst van de belasting gaat als subsidie weer terug naar de landbouwsector.

Overeenkomst met Nederland: de boeren zijn boos.