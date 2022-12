De vakanties van de koning in 2022: Lech, Sicilië, Griekenland, Andalusië, Florence, Pisa en Madrid

Het koningschap is zo zwaar dat de koning de hoogst betaalde publieke functionaris van het land is. Maar er schiet toch ook wel tijd over voor vakantie, constateert het FD. Volgens de krant bezocht de koning als vakantieganger dit jaar Lech, Sicilië, Griekenland, Andalusië, Florence, Pisa en Madrid. Waarbij hij zich vaak op kosten van de belastingbetaler liet vervoeren met het luxe regeringstoestel.

Zelfs het FD betwijfelt of het koningschap nog lang zal blijven bestaan in Nederland. Steeds minder mensen zitten er op te wachten. In 2020 had 76% van de Nederlanders nog vertrouwen in de koning, intussen is dat teruggelopen tot 47%: de laagste score sinds marktonderzoekers dit meten.

De voorstanders zijn bijna allemaal oud en de tegenstanders hoofdzakelijk jonger. De tijd zal het koningschap dus verdrijven, lijkt het.

Het FD:

"Als Willem-Alexander de inzakkende populariteit van het koningshuis niet weet op te krikken, kon het binnen enkele jaren wel eens gedaan zijn met de monarchie. Een koning of koningin kan alleen functioneren als de functie en de persoon onomstreden zijn. In een land waar de helft van de bevolking het koningschap afkeurt, is dat zeker niet het geval."