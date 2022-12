Je kunt kaartjes van Trump als superheld of astronaut kopen voor 99 dollar

Een paar dagen geleden meldde Trump dat hij met 'groot nieuws' zou komen. Dat bleek een stuk minder spectaculair dan gedacht: hij gaat voor 99 dollar per stuk digitale kaartjes van zichzelf verkopen.

Op de zogenoemde NFT's (non-fungible tokens) zie je Trump als gespierde superheld, sheriff, astronaut of gevechtspiloot. Trump spreekt van ‘ongelooflijke kunstwerken’ die zijn leven en carrière uitbeelden. "Wacht niet met kopen, ze zullen heel snel uitverkocht zijn”, zegt hij nog.

De oud-president van de VS, maar bovenal zakenman, zit tot zijn nek in allerlei fraudezaken en kan dus wel een extra zakcentje gebruiken. Maar bij de Republikeinen klinkt gemor.

"Degene die Trump heeft verteld dit te doen, moet worden ontslagen”, aldus Keith en Kevin Hodge, twee Trump-aanhangers en stand-upcomedians. "Wanneer alle patriotten op zoek zijn naar hoop voor de toekomst van ons land en Trump iedereen ophitst met een ‘Grote aankondiging’ en vervolgens een nft-(niet vervangbare token)video van lage kwaliteit dumpt als dé ‘aankondiging’, drijft dat de mensen gewoon weg.’’

En John Kiriakou, columnist bij The Washington Post en CIA-klokkenluider, schrijft: "Net wanneer je dacht dat hij zich niet nóg meer kon vernederen, doet hij dit." Een andere commentator reageert: "De grote aankondiging van Donald Trump blijkt te zijn dat hij nog altijd gelooft dat mensen hem 99 dollar gaan geven wanneer hij daarom vraagt."

Trump launching his own crypto "community" with NFTs minted on Polygon. pic.twitter.com/7V2JSmYjMO