Belgische koning weigert excuses te maken voor zijn brute voorganger

Koning Leopold II zou – als hij nu zou leven – zonder twijfel bij het Internationaal Gerechtshof kans maken op levenslang wegens genocide. Toen Congo zijn persoonlijk bezit was vonden miljoenen Congolezen de dood en raakte velen ledematen kwijt. Maar de Belgische politiek is het niet eens geworden over excuses. Volgens insiders is druk vanuit het koninklijk paleis daar (mede) de oorzaak van.

Twee jaar geleden begon de speciale commissie van het parlement met onderzoek naar manieren om excuses te maken aan Congo, Burundi en Rwanda. Met als doel "klaarheid te scheppen, lessen te trekken voor de toekomst en aanbevelingen te formuleren voor verzoening en herstel".

De huidige koning zou tot twee keer toe politieke partijen onder druk hebben gezet om excuses tegen te gaan. Formeel heeft het staatshoofd daartoe het recht.