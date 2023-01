Frans Timmermans: ‘Zit veel groter plan achter oorlog Poetin’

EU-vicevoorzitter Frans Timmermans blikt in het AD terug op de oorlog in Oekraïne. "De grenzeloze barbarij van Rusland verbaast me niet."

Helden

Voor Timmermans is dit jaar een nachtmerrie werkelijkheid geworden, zegt hij in de krant. "Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat in Europa een land een ander vreedzaam land binnenvalt met zwaar militair materieel. Dit is toch echt nog wel een graadje erger dan het ingrijpen in 1968 in Praag, of in 1956 in Boedapest. Tegelijkertijd: de wijze waarop de Oekraïense bevolking erop heeft gereageerd is toch inspirerend! Poetin dacht: ik duw die lui wel even om. En dat zo’n hele bevolking dan opstaat en zegt fuck you! En ook dat autocratie dus níét wint, dat is ook heel belangrijk: dat heeft wereldwijd effect. Dus ja, mijn nachtmerrie is uitgekomen, maar die nachtmerrie heeft ook helden, waaronder allereerst de Oekraïense bevolking, maar ook de Europese. Die is opgestaan voor de vluchtelingen. Dus als we daar geen moed uitputten, dan weet ik het niet meer.”

Groter plan

Timmermans weet veel over Rusland en legt uit waar Poetins ideologie vandaan komt. "Er zit een veel groter plan achter, namelijk het laten overheersen van autocratie in heel Europa. Dat ziet hij als een manier om de belangen van Rusland te beschermen.”

Hij weet waar de Russen toe in staat zijn. "Wat me niet heeft verrast, is de grenzeloze barbarij die Rusland over Oekraïne uitstort. Dat hadden we in Tsjetsjenië al gezien. Ook het feit dat ze zo liegen verrast niet. Daar heb ik als minister al te veel mee te maken gehad.”

"In het westen hebben we de neiging te reageren vanuit ons eigen waardenkader en te denken: Durven ze dit te doen? Ja, dat doen ze! Wat me wel heeft verrast, of beter, wat me heeft ontroerd, is de wijze waarop Europeanen hun harten en hun huizen hebben geopend voor 6 miljoen vluchtelingen.”

Solidariteit

Timmermans verklaart waarom dat wel voor Oekraïners gebeurt en minder voor Syriërs. "De grootste solidariteit voel je met je naasten, dat is heel menselijk. Solidariteit ontwikkelt zich in concentrische cirkels en wordt ingewikkelder naarmate de afstand groter wordt. Daarnaast was in Europa de reactie op de Russische agressie eensluidend. Dat was bij een crisis als die in Syrië heel anders. Dan komen er helaas andere argumenten die te maken hebben met de angst voor terreur, die vermengd wordt met een politiek verhaal dat tegen moslims is.”