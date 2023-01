  Poetin steevast op de foto met dezelfde acteurs: deze blondine is soldaat, visser en rouwende moeder

Vladimir Poetin is doodsbenauwd dat mensen een aanslag op zijn leven voorbereiden. Toch wil hij overkomen als een man van het volk en laat hij zich op persfoto's omringen door allerlei groepen mensen, die hem door dik en dun lijken te steunen. Maar niets is wat het lijkt.

De oorlog in Oekraïne wordt niet alleen op het slagveld uitgevochten. Er is ook een belangrijke informatieoorlog gaande, waarbij Poetin zijn beste beentje voor wil zetten. Maar er schuilt gevaar in foto's schieten op een vissersboot, in een volle kerk, aan tafel met een groep rouwende moeders, en zelfs met legereenheden op de achtergrond. Wat als iemand Poetin een kopje kleiner wil maken, omdat hij met zijn beleid het leven van de omstander tot een hel heeft gemaakt?

Dus laat de Russische leider telkens weer acteurs invliegen. Zo is een en dezelfde blonde vrouw meermaals vlakbij Poetin te zien op de propagandaplaatjes. De ene keer als soldaat, dan weer als visser op een boot, als diep gelovige vrouw in de kerkbanken of als rouwende moeder, die het moederland door dik en dun blijft steunen. Ook op bovenstaande foto van oudjaar zie je haar links in beeld.

Hier zijn nog meer foto's van het blonde multitalent dat Poetin vier keer flankeert:

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022

De rouwende moeder:

and a grieving mother pic.twitter.com/udrTrGnlf1 — pdd (@pdd18) December 31, 2022

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie