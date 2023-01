Haagse stroperigheid of onwil? Veel landen eisen negatieve coronatest van Chinese reizigers, wij niet

Op 6 december wijzigde China zijn zero-Covid-beleid. Sindsdien ontplofte het aantal zieken in het reusachtige land. Vele landen namen in de loop van december maatregelen om de komst van besmette Chinezen tegen te houden, maar in Nederland zitten we nog in de overlegfase.

Rond de kerstdagen bleek dat een Chinese vlucht die in Italië landde, bomvol besmette mensen zat. De helft (!) van alle passagiers bleek Covid-19 onder de leden te hebben. Ook al is de omikronvariant in de regel alleen gevaarlijk voor kwetsbare mensen en niet-gevaccineerden zonder immuniteit, toch zouden de alarmbellen in politiek Den Haag en op Schiphol af moeten gaan, vanwege de kans op gevaarlijke varianten die door mutaties de bescherming door eerder verkregen immuniteit overwinnen ('immuun-evasie').

Maar niks van dat alles. Waar Amerika, Japan, Maleisië, Taiwan, India en vele Europese landen om ons heen een negatieve coronatest eisen van reizigers die in China aan boord stappen, doen Nederland en ook Duitsland vooralsnog niets. Er is namelijk nog geen sprake van een 'nieuwe gevaarlijke variant'.

In Italië denken ze er anders over: “De maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus die zorgwekkend kunnen zijn, of nog niet rondgaan in Italië”, legt de Italiaanse gezondheidsminister Orazio Schillaci uit. “We moeten onze waakzaamheid niet laten verslappen, het laatste coronanieuws uit China moedigt ons aan om dit aandachtig te volgen.”

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft in al zijn wijsheid een maand na dato nu gevraagd aan de Eerste Kamer om terug te komen van een reces om een wet te behandelen die het mogelijk gaat maken om nieuwe maatregelen voor reizigers uit China af te kondigen. Ook heeft onze volksvertegenwoordiger een spoedadvies aangevraagd bij het Outbreak Management Team over de netelige kwestie. Spuit elf Kuipers spreekt van een 'zorgelijke epidemiologische situatie' in China.