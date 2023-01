VVD-coryfee Edith Schippers jokte over slechte cijfers pensioenfonds DSM

Edith Schippers, gedroomd opvolger van Mark Rutte, heeft al moeite met de waarheid voor ze premier is. NRC onthult dat ze de waarheid verborgen heeft van haar werkgever DSM in de financiële problemen van het DSM-pensioenfonds. Daardoor weten de gepensioneerden van het concern niet dat hun lage pensioenen mede veroorzaakt zijn door lage afdrachten van DSM aan het pensioenfonds.

Schippers besloot wetens en willens de werknemers en gepensioneerden onwetend te laten dat DSM opzettelijk tekorten in het pensioenfonds had veroorzaakt. Uit onderzoek door NRC blijkt ook dat voormalig DSM-topman Feike Sijbesma in 2016 als enige van heel DSM een extra storting van 2,2 miljoen euro in zijn pensioenpot ontving. Gewone werknemers kregen zo'n extra storting niet.