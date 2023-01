Jacinda Ardern stopt vanwege “ongekende hoeveelheid bedreigingen” denken collega-politici

Deze week kondigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern onverwacht haar vertrek aan. Volgens collega-politici speelt de enorme hoeveelheid bedreigingen die ze kreeg daarbij een grote rol.

Zelf ontkende Ardern dat in haar persconferentie. Ze zei dat ze "niet meer in zich had wat nodig is om het land goed te regeren". Wel verwees ze zijdelings naar de bedreigingen door te zeggen dat ze "voor het eerst in lange tijd weer lekker had geslapen". Ze voelde zich 'opgelucht' na haar ontslag.

Weggepest

Sommige parlementsleden zeggen echter dat de constante laster, scheldpartijen en persoonlijke aanvallen hebben bijgedragen aan het vertrek van misschien wel 's werelds populairste premier. Enkelen menen zelfs dat ze is weggepest.

Voormalig premier Helen Clark zegt tegen The Guardian dat Ardern ongeziene aanvallen en bedreigingen heeft meegemaakt tijdens haar regeerperiode. "De druk op de premier is altijd groot, maar in deze eeuw van social media, clickbait en 24/7 media heeft Jacinda een niveau van haat en kritiek over zich heen gekregen dat we in dit land nog nooit hebben gezien", aldus Clark.

Drie keer zoveel bedreigingen

In 2022 rapporteerde de Nieuw-Zeelandse politie dat bedreigingen aan het adres van de premier bijna verdrievoudigd waren in drie jaar tijd. Drijvende kracht hierachter was anti-vaccinatiesentiment. Ook de inperking van wapenbezit in het land leidde tot veel narigheid richting Ardern. Demonstranten riepen regelmatig op de premier te vermoorden of haar familie iets aan te doen. In het afgelopen jaar zijn meerdere mannen gearresteerd omdat ze naar eigen zeggen van plan waren Ardern om te brengen.

Baas van het Disinformation Project, Kate Hannah, die online extremisme monitort in het land zag een duidelijke toename van het aantal bedreigingen online en gelooft dat dit zeker een rol heeft gespeeld bij het vertrek van Ardern. "De omvang van wat wij de afgelopen drie jaar hebben gezien is zo groot dat het niet anders kan dan dat dit een factor moet zijn geweest - voor ieder persoon", aldus Hannah.