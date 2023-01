Wreed: Iraanse politie mikt op ogen vrouwen

Iraanse veiligheidstroepen schieten tijdens demonstraties met opzet op de ogen van vrouwen. Dat blijkt uit vele getuigenissen op sociale media, waar slachtoffers laten zien wat er met hen is gebeurd, schrijft De Volkskrant. Vrouwen zijn de drijvende kracht achter de opstand die nu al maanden aanhoudt.

De vrouwen zijn geraakt door rubberkogels, traangasgranaten of paintballkogels. De schade is vaak onherstelbaar: velen blijven blind aan een oog of verliezen de oogbol zelfs helemaal.

Het zijn studentes, jonge moeders, leraren, verpleegsters - allemaal vrouwen die foto's van de gapende donkere gaten in hun jonge gezichten tonen.

Het is onbekend hoeveel vrouwen in totaal op deze manier zijn geraakt, maar volgens mensenrechtenactivist Bijan Moshaver worden Iraanse artsen overweldigd door het aantal demonstranten dat zich meldt met gescheurde oogbollen, doorgesneden zenuwen en beschadigde netvliezen.