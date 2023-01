Minister Van der Burg na Europees overleg asielcrisis: “Hek om Europa is een optie”

Donderdag hadden de Europese ministers van migratie overleg met Eurocommissaris Ylva Johansson. Zij zei na afloop dat de asielstelsels in meerdere lidstaten dreigen te bezwijken.

Bijna een miljoen mensen vroeg vorig jaar asiel aan in de Europese Unie. VVD-staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid stelt in de Volkskrant dat we opnieuw middenin een asielcrisis zitten. "Nederland kampt met een grote instroom en alle opvangproblemen van dien. Maar landen als Oostenrijk en Tsjechië hebben het nog veel zwaarder. Dat lieten die collega’s aan alle kanten merken. België kan het ook niet meer aan. Een flink aantal ministers zei vandaag: zo gaat het niet langer."

Het kabinet stelt voor om een hek rond de buitengrenzen van de EU te zetten. Oostenrijk en Hongarije zijn daar al langer voorstander van. "We hebben buitengrenzen, die mag je markeren met een hek. Daar moeten natuurlijk wel poorten in zitten, mensen moeten asiel kunnen aanvragen. Het voordeel van dat soort hekken is dat migranten dan elders asiel aanvragen, niet meer in Nederland."

Maar Van der Burg ziet ook andere oplossingen door migranten bijvoorbeeld een baan aan te bieden in de Europese Unie. "Kijk naar de afspraak tussen Griekenland en Bangladesh: Bengali krijgen toestemming seizoenswerk in Griekenland te verrichten, in ruil waarvoor Bangladesh zijn uitgeprocedeerde burgers terugneemt. Dat soort in tijd beperkte arbeidsmigratie, als onderdeel van een akkoord, vind ik prima. Ook Nederland heeft mensen nodig. Je moet taboeloos nadenken over oplossingen."