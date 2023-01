“Mogelijk nieuw Russisch offensief in februari”

Rusland wil mogelijk in februari een nieuw offensief in Oekraïne beginnen, dat meldt Bloomberg op basis van insider informatie uit het Kremlin. Zij hebben met meerdere Russische functionarissen gesproken die stellen dat er in februari een nieuw offensief zal starten.

De offensieve pogingen in de Donetsk-regio die nu plaatsvinden zouden een afleiding zijn om troepen weg te lokken van het werkelijke aanstaande front.

Volgens de Institute for the Study of War zou een nieuw offensief niet uit Wit-Rusland komen, in tegenstelling tot februari 2022. Volgens hen zou het offensief zich richten op Charkov.