VN-topman waarschuwt voor kernoorlog: “Wereld stevent met open ogen af op een grotere oorlog”

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres vreest dat de oorlog in Oekraïne verder escaleert. Het is op 24 februari een jaar geleden dat Rusland zijn buurland binnenviel en er is nog geen einde van de horror of een diplomatieke oplossing in zicht.

Poetin lijkt de eerste verjaardag van de inval zelfs aan te grijpen om een groter offensief te lanceren, waarbij mogelijk een half miljoen soldaten worden ingezet. Ondertussen steunt het Westen Oekraïne met zwaar oorlogsmaterieel, waardoor het gewapende conflict steeds meer het karakter krijgt van een proxy-oorlog. De Koude Oorlog is terug en de vetes worden wederom op het grondgebied van een derde land uitgevochten.

De Portugese topman levert een donderpreek af in de Algemene Vergadering van de VN. “Ik vrees dat de wereld niet slaapwandelt in de richting van een grotere oorlog, ik vrees dat ze dat doet met de ogen wijd open.”

Ook wijst Guterres op de klimaatcrisis en het bestrijden van extreme armoede. “We zijn 2023 begonnen met een aantal grote uitdagingen, die op hetzelfde moment onze aandacht vragen. Zo'n situatie hebben wij in ons leven nog niet eerder meegemaakt. We moeten nu wakker worden en aan het werk gaan”, waarschuwt de secretaris-generaal.