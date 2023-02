Er komen wachttorens, hekken en camera’s rond Europa

De EU-landen hebben besloten Europa beter af te sluiten voor ongewenste gasten.

Er zal "onmiddellijk substantieel Europees geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld extra camera's, patrouillewagens, wachttorens, bewaking vanuit de lucht en moderne bewakingstechnologieën", ze Ursula von der Leyen na de EU-top.

Premier Rutte is positief over de gesprekken die gevoerd zijn. Het wantrouwen tussen aankomstlanden als Italië en landen waar asielzoekers zich laten registreren, zoals Nederland, is volgens de premier weggenomen. "Dat is in twaalf jaar niet eerder gebeurd en dat geeft me de verwachting dat er iets fundamenteel is veranderd", aldus de premier.

Een tweede pilot gaat over de registratie van migranten, een snelle asielprocedure en directe terugkeer vanaf de buitengrens van de EU. Over de locatie van dit project liet Von der Leyen nog niets los.