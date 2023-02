Volgens Amerikaanse onderzoeksjournalist blies VS zelf Nord Stream-leiding op

Een gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksjournalist, Seymour Hersh, beweert dat de bomaanslagen vorige zomer op de twee Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee het werk zijn geweest van de Verenigde Staten. Maar Hersh baseert zich op een anonieme bron, schrijft het AD.

De gasleiding zou in opdracht van president Joe Biden onklaar zijn gemaakt door duikers van de Amerikaanse marine, stelt Hersh in een veelgelezen artikel op platform Substack.

De Amerikaanse regering is altijd tegen de aanleg van Nord Stream 1 en 2 geweest waarmee Russisch gas naar Duitsland werd gebracht, vanwege de grotere invloed die Rusland daarmee zou krijgen op Europa.

Volgens de 85-jarige Hersh zouden Amerikaanse duikers daarom in juni vorig jaar C4-explosieven hebben geplaatst bij de pijpleidingen in een betonnen camouflage. Met een speciale boei die door een vliegtuig in het water was gedropt zouden de bommen door Washington zijn geactiveerd op het moment dat Rusland vol in oorlog was met Oekraïne.

De operatie zou in samenwerking met de Noren zijn uitgevoerd, die voorstelden de jaarlijkse NAVO-oefeningen in de Oostzee als dekmantel te gebruiken.

Hersh heeft in het verleden grote verschrikkingen aan het licht gebracht, zoals het bloedbad onder burgers in My Lai, Vietnam, waarvoor hij de Pulitzerprijs won, en de marteling van gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis.

Volgens critici leunt Hersh echter te veel op anonieme bronnen, waardoor zijn onthullingen niet te verifiëren zijn. Ook nu lukte het andere journalisten niet om zijn verhaal bevestigd te krijgen.