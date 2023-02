Noord-Korea verbiedt meisjes dezelfde naam te hebben als de dochter van Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse autoriteiten dwingen meisjes en vrouwen om hun naam te veranderen als ze "Ju Ae" heten - de naam van de dochter van Kim Jong-un, meldde Radio Free Asia.

Meisjes en vrouwen die Ju Ae heten moeten hun geboorteakte wijzigen van de autoriteiten.

De dochter van de Grote Leider verschijnt de laatste tijd steeds vaker samen met haar machtige vader. In totaal verscheen Ju-ae vijf keer in het openbaar.. In november vergezelde het meisje haar vader bij de onthulling van een set langeafstandsraketten, in dezelfde zwarte bontjas en met een brede lach. Haar aanwezigheid riep donderdag speculatie op: zou dit kind Kims Jong-uns mogelijke opvolger zijn?