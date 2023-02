‘Hevige machtsstrijd in Russische defensietop’

Binnen de militaire hiërarchie en in de entourage rond Vladimir Poetin speelt zich een machtsstrijd af, zegt Rob de Wijk bij BNR. Er is het kamp Sjojgoe, chef-stad Gerasimov en Prigozjin, de baas van huurlingenleger Wagner', zegt directeur Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. 'Het zijn drie facties; Kadyrov, Prigozjin en de Gerasimov-club van de oude conservatieven.'

'Rees de ster van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin de afgelopen maanden, daar groeide ook de oppositie tegen hem vanuit de Russische legertop. Zo verving Poetin op 12 januari de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne Sergej Soerovikin (alias generaal Armageddon) door Valeri Gerasimov. Soerovkin is een hardline Syrië-veteraan die op goede voet staat met Prigozjin, terwijl Gerasimov weer beste maatjes is met minister Sjojgoe, Prigozjins rivaal.'