Russische gevechtsvliegtuigen verzamelen zich aan Oekraïense grens: grote luchtaanval op handen?

De vrees voor een grote Russische luchtaanval neemt snel toe, nu Rusland gevechtsvliegtuigen verzamelt op de grens met Oekraïne. Westerse bondgenoten willen daarom zo snel mogelijk luchtverdedigingssystemen opstellen bij de grens. Daarover schrijft The Financial Times.

Tot nu toe spaarde Rusland zijn grote luchtmacht, maar de NAVO-bondgenoten zouden inlichtingen hebben dat daar nu een eind aan gaat komen. De verzameling van straaljagers en gevechtshelikopters bij de grens duidt erop dat een nieuwe fase van de oorlog ingaat.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zou dinsdag intern ook al hebben gesproken over de Russische dreiging van de luchtmacht. “Hij was heel duidelijk dat we maar weinig tijd hebben om de Oekraïners te helpen zich voor te bereiden op een offensief en dat ze een aantal specifieke behoeften hebben”, aldus een hoge ambtenaar van de Amerikaanse regering.

“Tachtig procent van de Russische luchtmacht is nog operationeel”, zei een topdiplomaat van de NAVO tegen The Financial Times. “We verwachten dus dat ze zich voorbereiden op een luchtcampagne en dat ze ambiëren om de Oekraïense luchtafweer met aanvallen uit te schakelen.”