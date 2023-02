Sywert van Lienden droeg partners op om gevoelige data weg te moffelen: ‘Get your shit in order’

Kort voor hun arrestatie ontdeden Sywert van Lienden en partners zich van gevoelig materiaal op telefoons, laptops en harde schijven. Vlak voordat het strafrechtelijk onderzoek tegen hen werd aangekondigd, lieten ze de datadragers in alle haast achter op de balie van hun advocatenkantoor.

Nu beroepen ze zich op het verschoningsrecht in de hoop dat de info niet gebruikt mag worden in het onderzoek naar oplichting bij de mondkapjesdeal.

Van Lienden waarschuwt zijn handlangers Bernd Damme en Camille van Gestel op de ochtend van 28 februari 2022 over een op handen zijnde arrestatie, blijkt uit telefoontaps die justitie heeft vrijgegeven.

Van Lienden zegt tegen Van Gestel: “Dus je bent vanaf twaalf uur vanmiddag verdachte van oplichting samen met ons. En het betekent ook dat je mag verwachten dat vanaf twaalf uur ook echt onderzoek, opsporingsmiddelen gebruikt kunnen worden en als ze dat doen, dan is dat meestal vrij kort nadat dit bekend wordt gemaakt.”

Van Lienden legt uit dat Van Gestel zo snel mogelijk alle gevoelige informatie moet wegmoffelen: “Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, 'get your shit in order'. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen bij onze advocaat. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een 'knock-out' hebben.”

Van Gestel snapt de boodschap en antwoordt: “Oké ik zal al mijn schijven even nalopen en zet alles op encrypted en dan maak ik mijn schijven verder leeg.”

“Ja en denk ook even na over je mobiel, waar je die neerlegt. Misschien even een andere telefoon tijdelijk gebruiken, of zo. Leg het gewoon niet in het zicht. Ik ga nu mijn eigen spullen wegbrengen en ik ga zo een Nokiaatje even kopen en dan wacht ik wel even een week of twee weken”, aldus Van Lienden.

Het Openbaar Ministerie heeft in mei 2022 beslag gelegd op de harde schijven en telefoons. Sindsdien lopen procedures over de vraag of het OM de gegevens mag gebruiken. Het wachten is op de Hoge Raad voor een definitieve uitspraak in deze kwestie. Het feit dat de drie losse harddisks en twee mobiele telefoons zonder begeleidend schrijven onaangekondigd en onverpakt op de balie van het advocatenkantoor zijn neergelegd, spreekt in het nadeel van de drie beschuldigde 'weldoeners'.