Poetin-bondgenoot Kadyrov wil Duitsland bezetten

De Tsjetsjeense leider en Poetin-bondgenoot Ramzan Kadyrov vindt dat Rusland zich niet uit Oost-Duitsland (DDR) had moeten terugtrekken in 1994. Dat heeft hij gezegd in een interview op de Russische staatszender ‘Rusland 1'. “We moeten terugkeren, dit is ons territorium”.

“Alleen door troepen te stationeren in Duitsland zullen de Duitsers hun plaats in de hiërarchie begrijpen”, zei hij. “Diegenen die verantwoordelijken waren voor de terugtrekking van de Sovjettroepen hadden gestraft moeten worden als verraders.”

Als de NAVO Rusland zou proberen tegen te houden is dat geen probleem, volgens Kadyriov: "We vernietigen hen."