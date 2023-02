Rekruten uit Russische gevangenis vertellen over de oorlog: “We waren kanonnenvoer”

Er zijn al zo'n 50.000 Russische gevangenen naar het Oost-Oekraïense front gestuurd met de belofte dat hun straf wordt kwijtgescholden. De realiteit is dat 70 procent van hen dood of zwaargewond terugkeert naar Rusland. Twee rekruten spreken over hun ervaringen, ondertussen is één al onder verdachte omstandigheden overleden.

Negeer je de orders, dan word je neergeschoten of mogelijk later op brute wijze geëxecuteerd. Sergei zat een gevangenisstraf van 10 jaar uit voor het dealen van wiet en crystal meth. Hij ging in op het aanbod om te vechten in ruil voor gratie, maar wat hem overkwam aan het front tartte elke verbeelding. “Natuurlijk is elk normaal mens bang voor de dood” zegt hij in gesprek met de New York Times. “Maar gratie in plaats van acht jaar celstraf klonk niet verkeerd.”

Ze werden ingezet als 'stoottroepen', alsof het 1918 is. “Iedere vijftien tot twintig minuten werd er een nieuwe groep manschappen ten aanval gestuurd. Onze verliezen waren gigantisch”, aldus Sergei. “We zijn gevangenen, ook al zijn we ex-gevangenen. We zijn niemand en hebben geen rechten.”

Sergei is een van de 'gelukkigen' die de verschrikkingen kan navertellen. Viktor Sevalnev raakte gewond door gevechten bij het Oekraïense Soledar. Hij belandde in een Russisch ziekenhuis, waar hij met angst in de stem een voicemail inspreekt voor zijn echtgenote. Hij zegt 'vermoedelijk te worden geëxecuteerd'.

“Stuur niet nog meer mensen hierheen”, zegt Viktor in het spraakbericht. “Er zijn veel verliezen. Het is genoeg.” Een paar dagen later werd zijn lichaam in een gesloten kist afgeleverd bij de voordeur van zijn echtgenote in Moskou.