VS waarschuwt China om geen wapens te leveren aan Rusland: ‘Verontrustende escalatie’ dreigt

De Amerikaanse veiligheidsdiensten, die doorgaans goed geïnformeerd zijn, waarschuwen dat China mogelijk wapens en munitie gaat leveren aan Rusland. Dit is 'een serieus probleem' volgens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

De Chinese leider Xi Jinping beloofde Poetin een jaar geleden 'ongelimiteerde' samenwerking. De banden tussen beide landen zijn het afgelopen jaar alleen maar sterker geworden. “We zijn op de voet aan het volgen wat hier gebeurt. China houdt het tot nog toe bij politieke, diplomatieke en retorische steun, maar we hebben informatie dat ze Rusland mogelijk ook gaan steunen met dodelijke wapens en munitie”, vertelde Blinken gisteren in het tv-programma 'This Week' op ABC.

Blinken heeft zijn zorgen geuit richting de hoge Chinese buitenlandofficial Wang Yi tijdens een meeting in München afgelopen zaterdag. De Amerikaanse senator Lindsey Graham reageerde op de mogelijkheid van wapenleveringen aan Rusland: “Dat zou een enorme ramp zijn voor de relatie tussen de VS en China. Dat zou alles voor altijd veranderen.”

Ook expert op het gebied van internationale betrekkingen Rob de Wijk is bezorgd over deze ontwikkelingen. “Als China zich ook met het conflict in Oekraïne gaat bemoeien, dan ontstaat een soort proxy-wereldoorlog. Hebben we nooit eerder gezien en is een verontrustende escalatie”, schrijft hij op Twitter.