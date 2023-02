Westen reageert fel op speech Poetin: ‘Contact met de realiteit kwijt’

Het Westen heeft de oorlog in Oekraïne uitgelokt, zo zei Vladimir Poetin vandaag in zijn jaarlijkse speech. En passant zegde hij een nucleair verdrag op. Het Westen is op zijn zachtst gezegd not amused.

Oekraïne stelde al direct dat Poetin 'het contact met de realiteit kwijt is'. En volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan is de beschuldiging van Poetin dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog 'een absurditeit'. Hij vervolgt: "Niemand valt Rusland aan. Er zit een soort absurditeit in het idee dat Rusland op de een of andere manier militair werd bedreigd door Oekraïne of iemand anders."

Volgens de Oekraïense topfunctionaris Michailo Podoljak is Poetin het contact met de realiteit kwijt. "Hij bevindt zich in een totaal andere realiteit, waar geen mogelijkheid is om een dialoog te voeren over gerechtigheid en internationaal recht."

Ook het tijdelijk opschorten van het START-ontwapeningsverdrag viel niet in goede aarde. "Zeer ongelukkig en onverantwoordelijk", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

NAVO-chef Jens Stoltenberg reageert eveneens fel: "De feiten zijn voor iedereen duidelijk. Niemand valt Rusland aan. Rusland is de agressor. Het is president Poetin geweest die deze imperialistische veroveringsoorlog is begonnen. En vandaag maakte hij duidelijk dat hij zich voorbereidt op nog meer oorlog. Poetin mag niet winnen. Dat zou gevaarlijk zijn voor de veiligheid in de wereld."