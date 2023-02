Eerste foto van dichtbij van Chinese weerballon vrijgegeven

Een Amerikaanse piloot heeft op 3 februari vanuit een verkenningsvliegtuig een foto gemaakt van de Chinese weerballon op het moment dat hij er dichtbij vloog. Een dag later is de ballon uit de lucht gehaald boven de oceaan.

De ballon vloog op het moment van de foto op ruim 18 kilometer hoogte. Op de foto zijn de helm van de piloot van de U2-spionagevlucht te zien evenals de balloon en zijn lading. De ballon dreef toen al een week boven de VS, maar er kon pas worden ingegrepen toen hij niet meer boven land hing.

De ballon is vorige week teruggevonden. "Het grootste deel, inclusief de lading, is geborgen", aldus woordvoerder van het Pentagon Sabrina Singh. De FBI is nu de brokstukken aan het onderzoeken.

De VS zijn er vrij zeker van dat het gaat om een spionageballon, al houdt China vol dat het een weerballon was die uit koers is geraakt. De spanningen tussen beide landen zijn er in ieder geval nog verder door opgelopen.