Rob de Wijk: “Hordes mensen worden de machinegeweren ingejaagd”

Voor wie een beeld wil krijgen van de loopgravenoorlog die in het oosten van Oekraïne nu al maanden aan de gang is: kijk de veelgeprezen oorlogsfilm Im Westen nichts Neues (All quiet on the Western front) op Netflix.

De horror van de Eerste Wereldoorlog toont gelijkenissen met recente gebeurtenissen op het Oekraïense slagveld. Tussen 1914 en 1918 zijn drie miljoen soldaten om het leven gekomen aan het westfront in België en Noord-Frankrijk. En waarvoor? Enkele honderden meters terreinwinst, die in de weken erna weer werden ingeleverd.

Het is morgen een jaar geleden dat Poetin met zijn leger Oekraïne binnenviel. Zo krankzinnig hoog als een eeuw geleden staat de dodenteller (nog) niet in Oekraïne, maar de Russische strijdkrachten worden rondom de stad Bachmoet in de regio Donetsk op dezelfde manier als toen de dood ingejaagd door hun meerderen.

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zegt hierover bij Op1: “We zien de strijd tussen de kwaliteit van de Oekraïense strijdkrachten en de kwantiteit van de Russen. De manier waarop de Russen aanvallen, is buiten alle proporties. Daar worden hordes mensen de machinegeweren ingejaagd en allemaal neergemaaid, om vervolgens een nieuwe golf erin te sturen.”

“Als je dat kan doen als land, zonder dat het volk hiertegen in opstand komt, dat is wel problematisch”, aldus De Wijk.

