Zelenskyy toont de eenvoudige slaapkamer waar hij woont sinds de oorlog

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy leeft sinds de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden voornamelijk in een sobere kamer in zijn kantoor.

"Dit is mijn thuis, ik woon hier", zei Zelensky terwijl hij journalist Dmytro Komarov een rondleiding door zijn kantoor gaf als onderdeel van een documentaire.

De kleine kamer bevat een eenpersoonsbed, een wastafel en andere bescheiden meubels.