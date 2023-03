Experts fileren Carolines campagneposters: ‘Zonder visserij géén gezonde zee’ is BBBedrog

Langs snelwegen, doorgaande wegen en achterafweggetjes... overal word je geconfronteerd met omgekeerde vlaggen, BBB-verkiezingsposters en de leugenachtige leuzen die erop geprint staan.

Marinebioloog Irene Kingma en vis-ecoloog Anieke van Leeuwen, die niet op hun 'boerenverstand' hoeven te vertrouwen, maar hun conclusies baseren op onderzoeksresultaten en wetenschappelijke consensus, leggen uit dat er niks klopt van de BBB-campagnetekst 'Zonder visserij géén gezonde zee'.

Visserslatijn

“Als een zee een hoge biodiversiteit heeft, is de zee gezond. Ook zijn er sleutelsoorten nodig waar het systeem op draait. Die sleutelsoorten zijn soms de kleinste beestjes en soms juist walvissen.” Een gezonde zee is een zee die in balans is, en dat gebeurt juist zónder visserij, legt Kingma uit aan EenVandaag. “Omdat er dan een natuurlijk ecosysteem is wat zichzelf in balans houdt. Het is een systeem waar je een gezonde voedselpiramide hebt, waar alles met elkaar samenwerkt en in balans is.”

Kijk naar de gezondheid van de Noordzee tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen zeemijnen, onderzeeërs en bombardementen het voor vissers onmogelijk maakten om daar hun werk te doen. “Daardoor verdubbelden bepaalde vissoorten in de Noordzee, omdat er een aantal jaren niet gevist werd”, vertelt Van Leeuwen. “Na de oorlog werd bijvoorbeeld drie keer zoveel kabeljauw gevangen. Vissers spraken na de Tweede Wereldoorlog over wonderbaarlijke visvangsten.”

“Op korte termijn kun je van soorten als haring en kabeljauw verwachten dat ze terugkeren als je stopt met visserij. Maar bij haaien en roggen duurt het populatieherstel veel langer. Bij deze grote roofdiersoorten soorten moet je wel 10 tot 20 jaar wachten tot je de effecten ziet”, aldus Van Leeuwen.

BBB-bedrog dus van de bovenste plank. Wat gaan we hierna krijgen... Zonder slachten geen gezonde dieren? Zonder ontbossing geen gezonde natuur?