Jon Stewart maakt gehakt van Republikeinse hardliner over wapenwetten: “You don’t give a flying fuck”

De Amerikaanse tv-maker Jon Stewart, bekend van The Daily Show, legt de Republikeinse senator van Oklahoma Nathan Dahm het vuur aan de schenen. Een zichtbaar geëmotioneerde Stewart laat zien hoe absurd en hypocriet de redeneringen van de puriteinse politicus zijn.

Dahm zorgt er in zijn staat voor dat wapenkopers en handelaars geen strobreed in de weg wordt gelegd. Hij hamert op het zogenaamde Second Amendment en is tegen registratie bij wapenbezit, terwijl de politie al jaren vraagt om meer controle. Ondertussen sterven er elk jaar meer dan 30.000 mensen door vuurwapens in de VS, en dit aantal groeit nog steeds.

Een clip van acht minuten uit zijn nieuwe show The Problem with Jon Stewart op Apple is te zien op hun Twitter-kanaal. Een enorme aanrader om te bekijken: