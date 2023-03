Verkiezingsprognose grootste partij per gemeente: “Als Tukker pijnlijk om te zien”

Nog negen dagen tot we mogen stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Peil.nl heeft de voorkeuren gepeild en een kaart van Nederland uitgebracht, waarop de verwachte winnaar per gemeente is ingekleurd.

De resultaten doen zeer aan de ogen bij progressief Nederland. Columnist en schrijver Sander Schimmelpenninck deelt de kaart en twittert: “Als Tukker pijnlijk om te zien hoe succesvol de regio Zwolle is geworden tov Twente. Die regio is wél in staat hoger opgeleiden te trekken, terwijl Twente verrechtst.”

Het donkergroen van de BBB vult zo goed als het hele noorden en oosten van het land. Alleen de steden Groningen en Zwolle lijken een prooi voor GroenLinks te worden. In de rest van het land is het vooral VVD wat de klok slaat. Opvallend is dat Limburg verdeeld is in PVV- en BBB-gebied en dat de verschillen tussen stad en land onverminderd groot zijn.