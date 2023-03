Roel Maalderink zet de media, de kiezers en de BBB te kakken met nieuwe verkiezingssketch

Pim Fortuyn stond torenhoog in de peilingen, zou hij de nieuwe premier zijn geworden als hij niet op 6 mei 2002 op het mediapark in Hilversum doodgeschoten zou zijn door Volkert van der Graaf?

Zo ver gaat tv-maker en presentator Roel Maalderink niet terug in de tijd. Hij laat de LPF (2002) en PvdA'ers Wouter Bos (2003 en 2006), Job Cohen (2010) en Diederik Samsom (2012) voor wat ze zijn en begint zijn terugblik in 2008, toen onze Mark Rutte – gekscherend weleens polderdictator genoemd – nog een jong VVD-veulentje was en streed om de macht bij de liberalen.

De Plakshot- en de Speld-schrijver postte een rake videosketch op zijn Twitterkanaal met als bovenschrift: “Media wanneer er een nieuw politiek talent opstaat.”

“2008: Trots Op Nederland staat torenhoog in de peilingen, wordt Rita Verdonk onze nieuwe premier? We praten erover met...”