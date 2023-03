Duitsers: Zes personen saboteerden Nord Stream-pijpleiding, schip gehuurd door Oekraïners

Duitse rechercheurs hebben waarschijnlijk ontdekt welk schip er bij het opblazen van de Nord Stream-gasleidingen is gebruikt. Het zou gaan om een jacht dat door een bedrijf in Polen was gehuurd maar eigendom is van twee Oekraïners.

Een kapitein, twee duikers, twee duikassistenten en een arts zouden de operatie hebben uitgevoerd. Dit waren vijf mannen en een vrouw. Hun nationaliteit is niet bekend. Ze hadden vervalste paspoorten.

The New York Times meldde eerder gisteren al dat er een 'pro-Oekraïense groep' achter de sabotage van de Nord Stream-leidingen zat. Een westerse geheime dienst zou dit in de herfst al hebben gemeld aan een Europese partnerdienst.

Oekraïne zelf ontkent iets met de zaak te maken te hebben. De Duitsers hebben ook niet kunnen achterhalen wie de opdracht gaf tot de explosies, die op 26 september vorig jaar zoveel schade aanrichtten aan de gaspijpleidingen die gas van Rusland naar Duitsland moeten vervoeren.

De Duitsers sluiten dan ook een operatie 'onder valse vlag' niet uit, dus dat het alleen lijkt of de Oekraïners erachter zitten, maar dat het eigenlijk toch de Russen zijn bijvoorbeeld.