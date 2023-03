Nieuwe raketaanvallen in hele Oekraïne

De regio's Charkov en Odessa, in het oosten en het zuiden van Oekraïne, zijn donderdag getroffen door nieuwe raketaanvallen. Dat hebben de lokale overheden meegedeeld.'De vijand heeft ongeveer vijftien aanvallen uitgevoerd op de stad en de regio' Charkov, meldt gouverneur Oleg Sinegoebov op sociaalnetwerksites.

In de regio Odessa hebben 'raketten de regionale energie-infrastructuur geraakt en residentiële gebouwen beschadigd', zegt gouverneur Maksim Martsjenko. Hij heeft het over een 'massale raketaanval'.