Reclamespotje voor Europa kostte 34,5 miljoen euro: verspilling belastinggeld?

De Europese Unie is een prachtige samenwerking en bovendien nu harder nodig dan ooit, maar toch: is een sentimenteel campagnespotje van 34,5 miljoen euro nodig? Veel Tweede Kamerleden vinden van niet.

"Je komt op voor je waarden”, zegt een kind in het filmpje dat momenteel in alle EU-landen en in 24 talen te zien en te horen is. "Samen gaat het ons lukken, met jou, jij bent Europa!”

De Europese Commissie heeft het reclamebureau betaald dat hier kennelijk nog al een tijd op heeft zitten broeden, want er moest dus 34,5 miljoen euro worden afgerekend.

"Dit geld kunnen we veel beter besteden”, vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij vindt het spotje 'nogal pathetisch'. "De suggestie wordt gewekt dat we voor onze democratie en economie volledig afhankelijk zijn van de EU. Dat is natuurlijk flauwekul. Europese samenwerking is prima, maar dat kan prima zonder megalomane propaganda.”

Ook CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft haar bedenkingen. "Wat mij betreft is het op zichzelf goed dat de EU aan Europese gemeenschapszin bouwt. Of een campagne als deze daar fundamenteel aan bijdraagt, daar kun je vragen bij hebben”, zegt ze.

GroenLinks heeft er minder moeite mee en ziet het hogere doel van de spot. "Ik vind het legitiem dat de EU aan bewustwordingscampagnes doet en ook aan jongere generaties duidelijk wil maken dat Europese samenwerking belangrijk en noodzakelijk is”, stelt GL-Kamerlid Tom van der Lee.

Oordeel zelf: