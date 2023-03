Klaver tegen Rutte: waarom stap je niet op?

Groenlinks-leider Jesse Klaver verwijt Mark Rutte dat hij zich niet de vraag stelt of een ‘functie elders’ niet beter voor hem zou zijn. Klaver:,,Hoe fout moet het gaan onder jouw verantwoordelijkheid, dat je denkt: ik ben niet de juiste persoon om het op te lossen?’’ Rutte: ,,Het verschil is dat ik de verantwoordelijkheid neem. Toen het spannend werd in 2017 ben jij weggerend.’’

Rutte duikt al jaren weg voor problemen en geeft anderen de schuld, zei PvdA-leider Attje Kuiken. Zij noemde dat 'een Ruttiaanse knoop'.

Opvallend was het antwoord op de vraag of voor de VVD het jaartal 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot 'heilig is'. Schippers zei dat ze dit gezeur over een jaartal vindt. "Het is belangrijker is om met de boeren samen aan de slag te gaan."