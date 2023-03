Ex-president Georgië vergiftigd in cel. EU vraagt vergeefs om vrijlating: ‘Hij wordt langzaamaan gedood’

Oud-president van Georgië Micheil Saakasjvili is na een hongerstaking van vijftig dagen en een vergiftiging in de gevangenis op sterven na dood. De pro-Europese politicus vertelde tegen het Britse Sky News dat hij 'nog vier kilogram verwijderd is van meervoudig orgaanfalen'.

Saakasjvili was president van het Zuid-Kaukasische land van 2004 tot 2013 na de 'Rozenrevolutie' in 2003, waarbij de Georgiërs met succes onder de Russische dominantie uitkwamen. Vier jaar later viel Rusland het land met tanks binnen om de afvallige provincies Zuid-Ossetië en Abchazië te steunen. Saakasjvili leidde de strijd tegen Poetins agressie.

Na zijn presidentschap ging hij in Oekraïne wonen en kreeg hij het staatsburgerschap. Anderhalf jaar geleden keerde hij terug naar Georgië en werd hij opgepakt vanwege uitstaande aanklachten tegen hem. In de gevangenis ging zijn gezondheid snel achteruit; nu zegt hij dat hij stervende is. “Ik woog vroeger 120 kilo, nu is dat nog 64 kilo. Als ik onder de 60 ga, zal ik volgens de dokters meervoudig orgaanfalen krijgen. Ik lig de hele tijd in bed. Mijn beenderen zijn aan het oplossen en dat doet onnoemelijk veel pijn.”

Loyaliteit

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky eiste in februari al zijn onmiddellijke vrijlating. “Hij wordt langzaamaan gedood. Ik roep de wereld op om zijn leven te helpen redden en zijn executie te voorkomen”, aldus Zelensky. Het Europese Parlement heeft een resolutie goedgekeurd waarin om Saakasjvili's vrijlating wordt gevraagd. De EU spreekt van een test om te zien waar de échte loyaliteit van het land ligt: bij de Europese waarden of bij Rusland.

Een onafhankelijke waarnemer heeft bevestigd dat Saakasjvili is vergiftigd in zijn cel. De regering weigert hem over te brengen naar de EU voor medische behandeling. Zij ontkennen de vergiftiging en zeggen dat hij niet genoeg eet. “Hij moet zijn straf uitzitten en krijgt hier alle medische hulp die hij nodig heeft”, aldus de Georgische regering. Dit is volgens mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch niet waar. Zij vrezen voor het leven van de oud-president.