Al die technische taal en onbekende partijen: hoe maak je een keuze voor de waterschapsverkiezingen?

We mogen stemmen voor de Provinciale Staten en de invulling van de Eerste Kamer, maar ook voor het bestuur van de waterschappen. Dit is het oudste bestuursorgaan van Nederland. Waar staan de partijen eigenlijk voor en hoe maak je een weloverwogen keuze in het stemhokje?

Vanaf 2015 zijn beide verkiezingen samengevoegd, omdat de opkomst van de waterschapsverkiezingen de laatste keer met 22 procent bedroevend laag was. Stemmers hebben vaak geen idee waar het over gaat. “Het is lastig om informatie verzamelen en het vereist ook wat technische kennis. Ik kan me voorstellen dat mensen het ingewikkeld vinden wat ze moeten gaan stemmen”, geeft politicoloog Harmen Binnema toe in gesprek met RTL Nieuws.

Toch valt er zeker wel wat te kiezen. “Bijvoorbeeld: hoe hoog moet het grondwater zijn in landbouwgebieden? Hoe ambitieus zijn waterschappen rondom klimaatverandering? En hoe ver wil je gaan in het schoonmaken van het water?” Binnema adviseert om te beginnen met het invullen van een stemwijzer: “Hoe lastig die stellingen ook zijn, het kan wel wijs zijn. Je kan ook naar de websites van de partijen en van de Unie van Waterschappen gaan.”

Mocht je echt geen idee hebben in het stemhokje, dan kun je altijd voor dezelfde partij kiezen als waar je op stemt voor de Provinciale Staten. “Als je geen tijd hebt om je te verdiepen, is dat een soort second best. Als je normaal gesproken CDA stemt, dan komt dat wel enigszins overeen met CDA voor de waterschappen. Nadeel is alleen wel dat je allerlei partijen mist die alleen met de waterschappen meedoen”, besluit de politicoloog.

Doe hier de stemwijzer voor jouw waterschap.