Tot 20 procent van de kiezers twijfelt nog: PvdA/GroenLinks mogelijk de grootste

Morgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen plus de verkiezingen voor de waterschappen en tot 20 procent van de kiezers zweeft nog. Volgens de laatste peilingen gaat de fractie PvdA/GroenLinks aan kop, gevolgd door de VVD en de BBB.

"Zo'n 40 procent van de kiezers beslist in de laatste dagen, en 10 tot 20 procent hakt de knoop zelfs door in de laatste 24 uur", zegt opiniepeiler Gijs Rademaker van RTL Nieuws. Rademaker vindt dat niet zo gek, omdat de thema's voor veel mensen onbekend zijn en weinig met elkaar gemeen hebben. "Hoe verhoudt de komst van windmolens of de verbreding van een weg zich tot een landelijk onderwerp als immigratie? Het zijn eigenlijk twee verkiezingen in één, en dan hebben we ook nog de Waterschappen."

Politicoloog en psycholoog Roderik Rekker van de Radboud Universiteit duidt de verschillende groepen kiezers: "Je hebt de groep die trouw is aan een partij of misschien zelfs lid is, de groep die het tijdens de campagne beslist en de groep die pas op de laatste dag een beslissing neemt", legt hij uit. "Die eerste groep is tegenwoordig een stuk kleiner dan vroeger."

Dat blijkt ook wel uit de populariteit van de kieswijzers. "Het Kieskompas is al ruim 2,1 miljoen keer ingevuld. Vooral sinds dit weekend is het enorm druk. Gisteren vulden meer dan 300.000 mensen de vragen in, en ook vandaag is het erg druk. Onder de invullers zijn opvallend veel jongeren", aldus Jeroen van Lindert, projectmanager van Kieskompas.

Bij scholieren is zoals meestal GroenLinks het populairst, gevolgd door D66, PVV, VVD en BBB. Bij de stemgerechtigden is dat anders. In veel provincies in het noorden en oosten van het land lijkt de populistische BoerBurgerBeweging (BBB) op kop te gaan.