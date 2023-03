Stormy Daniels legt verklaring af bij justitie over affaire met Trump

Pornoacteur Stormy Daniels heeft woensdag een ontmoeting gehad met aanklagers die onderzoek doen naar zwijggeld dat haar namens voormalig president Donald Trump is betaald.

Ook Trumps ex-ritselaar Michel Cohen getuigde deze week voor een grand jury in New York die de zaak onderzoekt. De verwachting is dat Trump in staat van beschuldiging gaat worden gesteld.

Het zwijggeld van $ 130.000 werd gedaan in 2016, toen Trumps eerste presidentiële campagne in de laatste weken zat en Daniels dreigde op TV haar ontmoetingen met Trump openbaar te maken. Cohen deed de betaling en regelde nog een uitbetaling aan een andere vrouw – op aanwijzing van Trump, zegt hij.