In deze gemeenten haalde Caroline meer dan 50 procent van de stemmen. En hier is BBB het kleinst

Dat de BBB zo groot zou worden, hadden ook de opiniepeilers niet voorzien. Zelfs in Noord-Holland werd haar partij de grootste. Maar niet vergeten: het linkse blok is net zo groot.

PvdA/GroenLinks staat met 15 zetels in de Eerste Kamer voorlopig even hoog als de BBB. De partij van Caroline van der Plas scoort overigens lang niet overal even goed. In veel grote studentensteden, zoals Nijmegen en Groningen is GroenLinks nog steeds de grootste.

En in Utrecht haalde de partij het minst aantal stemmen. Slechts 5,2 procent was gecharmeerd van de populistische standpunten van Caroline. GroenLinks (22,2 procent) staat er ruimschoots bovenaan en Volt (8,4 procent) deed het er relatief erg goed.

In Tubbergen is dat heel anders. 58,8 procent van de diep in Overijssel gelegen gemeente denkt dat ons land beter wordt van de BBB. Het CDA is er ingestort: van bijna 42 procent van de stemmen in 2019 naar 11,2 procent nu. Ook in het eveneens Overijsselse Dinkelland behaalde de BBB een monsterzege met ruim 52 procent van de stemmen. En ook daar decimeerde het CDA, dat een heel zware avond had gisteren.