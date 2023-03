Caroline mist haar Jan

,,Jan heeft de hele dag door mijn hoofd gespeeld. Hij had dit niet kunnen geloven. Ik zei het gisteren op het podium ook: Ik weet zeker dat Jan had gezegd: o Lien, wat ben je allemaal aan het doen?'' Kort voor Caroline de politiek in ging, stierf haar grote liefde, Jan Gruben, die in 2019 in korte tijd aan alvleesklierkanker stierf.

In haar huiskamer in Deventer staat altaartje voor Jan Gruben, die in 2019, beschrijft het AD. Erop staat een grote zilveren schaal - 'een zilveráchtige hoor, gewoon gespoten van de Leen Bakker' - met daarop een foto en twee gedroogde rozen, nog uit de rouwkrans die ze heeft bewaard.

,,Dat is wel emotioneel natuurlijk. Jan heeft dit niet kunnen meemaken, terwijl ik dit zo graag met hem had beleefd. Ik had Jan in de armen willen vliegen. Dat gevoel, dat is ook waarom ik mijn familie zo graag bij me wilde hebben.''

"Als Jan er nog was geweest, had ik daar met mijn man gestaan, maar ja, die heb ik natuurlijk niet meer. Ik wil het delen. Ik vind het belangrijk om mijn familie erbij te hebben, omdat die ook alles hebben meegemaakt. Het hele ziekteproces van Jan, het overlijden van Jan, de opkomst van BBB, dat ik in Den Haag zit, en nu dit.''