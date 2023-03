Trump verwacht dat hij dinsdag in staat van beschuldiging wordt gesteld

Voormalig president Donald Trump wordt de eerste ex-president die wordt aangeklaagd, NBC meldde vrijdag dat de aanklacht begin volgende week een feit wordt. Politie en geheime dienst zouden al overleggen hoe de aanhouding moet gebeuren. De grand jury van Manhattan, die het bewijsmateriaal tegen Trump beoordeelde in het afkopen van een minnares, vroeg hem vorige week te getuigen. Trump weigerde en de volgende stap is zeer waarschijnlijk de formele aanklacht. Daarvoor moet Trump in de rechtbank verschijnen.

Trump heeft op zijn eigen social media-kanaal bevestigd dat hij dinsdag zal worden opgepakt.

„Ons land is een derdewereldland en stervende. De ’American dream’ is dood. Linkse anarchisten hebben onze verkiezingen gestolen en daarmee ook het hart van onze natie. Amerikaanse patriotten worden gearresteerd en in gevangenschap gehouden als beesten, terwijl echte criminelen en linkse schurken zomaar hun gang mogen gaan op straat, doden en verbranden zonder dat ze daarvoor gestraft worden.”

„En nu blijkt uit gelekte documenten van een corrupte en politiek gemotiveerde arrondissementsrechtbank dat, zonder enig bewijs van misdaad en gebaseerd op een oud, reeds volledig ontkracht sprookje, de leidende Republikeinse presidentskandidaat en voormalige president volgende week dinsdag zal worden gearresteerd.”