BBB en Van der Plas door extreem rechts

In uiterst rechtse kringen wordt Caroline van der Plas gezien als een verrader en werktuig van de vijand. 'Via sociale media en mailtjes krijg ik te horen dat ik een 'boerenverrader' ben. Ik word 'kartelhoer' genoemd, of een 'WEF-puppet'', zei ze, termen die uit de hoek van FvD lijken te komen.

BBB wil niet ingaan op de intimidaties, schrijft De Volkskrnat. 'We willen het hier nu niet over hebben', laat campagneleider Henk Vermeer weten. 'Dit kan voor Caroline weer meer bedreigingen opleveren.' Ook de NCTV 'doet nooit uitspraken over de veiligheid van personen of eventuele beveiligingsmaatregelen'.

In Vandaag Inside zei Van der Plas te vrezen voor mensen die 'allemaal theorieën over mij verspreiden' en 'ervan overtuigd zijn dat ik het kwaad ben'. In de zomer zegde ze al eens haar publieke optredens af vanwege bedreigingen, 'de laatste weken is het weer erg onrustig', vertelde ze aan de tafel van VI.

Forum heeft bij monde van Gideon van Meijeren al in het openbaar de jacht op BBB geopend. De grote winst van Van der Plas stinkt, is het oordeel op de complotkanalen. 'Toevallig', schrijft Dienie Kars een dag na de verkiezingen op haar site, 'een bijna onbekende kleine partij BBB vlot gewonnen in alle 12 provincies'. Voor haar lijdt het geen twijfel. 'We zijn al heel wat gewend op verkiezingsfraude gebied wereldwijd, maar Nederland spande gisteren de kroon.'