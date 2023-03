Dreigende taal van Xi: “Er is ongekende verandering op komst. En wij zijn de drijvende kracht erachter”

Xi Jinping kwam met een ferme boodschap aan het Westen na zijn tweedaagse bezoek aan Moskou: "Er is een verandering op komst die in de voorbije honderd jaar niet gezien is. En wij zijn de drijvende kracht erachter", zei hij volgens Russische persbureaus tegen president Poetin.

Xi noemde Poetin 'een dierbare vriend'. Die wenste hem op zijn beurt 'een veilige reis'. Vervolgens klonk nog het Russische en het Chinese volkslied. De boodschap kan niet duidelijker. Een Witte Huiswoordvoerder merkte dan ook eerder al op dat China “onmogelijk als onpartijdig gezien kan worden” bij de oorlog in Oekraïne.

Poetin en Xi breiden hun strategisch partnerschap verder uit en hebben overeenkomsten gesloten voor de levering van voornamelijk gas, maar ook olie en steenkool.