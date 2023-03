Meerderheid 1e kamer voor coalitie plus links in zicht

Volgens de laatste prognoses halen de vier coalitiepartijen in de Eerste Kamer 22 zetels. Dat zou er een te weinig zijn om samen met PvdA/GroenLinks een meerderheid te halen. Het maakt de positie van BBB oppermachtig. Maar is er een grote kans dat de vier partijen nog een extra zetel in de wacht slepen en op 23 uitkomen. Een Statenlid van VVD, CDA of D66 moet dan op de ChristenUnie stemmen.

De partij kan via de restzetelverdeling een extra zetel verdienen, ten koste van de PVV, heeft De Volkskrant berekend. Deze verdeling is van extra politiek belang nu de coalitie zo veel zetels tekortkomt en zelfs met de 15 zetels van PvdA en GroenLinks - de partijen waarmee vaak zaken worden gedaan - net niet aan de 38 lijkt te gaan komen die nodig zijn voor een meerderheid.

De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten, die vorige week zijn gekozen.