Pechtold pleit voor einde monarchie na Willem-Alexander

,,Waarom laten we de monarchie niet ordentelijk eindigen na Willem-Alexander?'', vroeg Pechtold zich gisteren af bij de presentatie van een boek over het koningshuis. Pechtold stelt dat de dalende populariteitscijfers van de koninklijke familie laten zien dat de legitimiteit van het koningshuis afkalft. ,,Vrijwel niemand in ons land gelooft nog dat iemand een baan moet krijgen omdat hij geboren is in een bepaald huishouden. Laat staan dat iemand recht heeft op een baan omdat een van zijn voorouders in 1572 gestreden heeft tegen Spanje.'

Daar moet de politiek iets aan doen. Het is laf om uit angst niks te doen.



,,Dat is niet goed voor de politiek'', aldus Pechtold. ,,En ook niet fair tegenover de familie die het hier betreft, die ook niet heeft gekozen voor deze rol.'' Zelfs kroonprinses Amalia zou er volgens Pechtold al 'met verfrissende nuchterheid' rekening mee houden dat de Nederlandse monarchie eindig is. Ze zei eerder: ,,Ze mogen het best doen, hoor. Dan ga ik ook door met mijn leven.''