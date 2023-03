Wat is er aan de hand met Poetins kin?

Een mens heeft één kin en die blijft je hele leven hetzelfde. Zelfs met botox valt daaraan weinig te veranderen. Volgens kenners heeft Poetin verschillende kinnen. De ene keer een puntige, de andere keer een kin met een onderkin. En omdat dat niet kan moeten er meerder Poetins bestaan. Een echte en dubbelgangers.

De Oekraïense official Anton Gerashchenko plaatste na het bezoek van Poetin aan Mariopol drie afbeeldingen van Poetins kin en vroeg zich af of ze van dezelfde man waren: "Wat is er met je kin, Poetin?" “Het lijkt erop dat zijn visagisten de laatste tijd moesten werken met een kopie van vrij lage kwaliteit, niet eens een dubbele, maar zijn kopiëren.

"Ik vraag me af welke van hen echt was?"